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Kırşehir’de 1 Mayıs Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

Kırşehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle sendikalar tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Petlas A.Ş. ve Cemas Döküm Sanayi’nin çalışanlarının katılım sağladığı bu etkinlik, işçi çıkarılacağına dair söylentilerle gölgelenmiş durumda. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, emek ve işçi haklarına vurgu yapan sendikalar, Cacabey Meydanı’nda toplandı.

EĞLENCE VE TEPKİ BİR ARADA

Burada davul zurna eşliğinde halay çekilerek coşku dolu bir kutlama yapıldı. Aynı zamanda Petlas A.Ş.’de son beş ayda yaklaşık 500 işçinin işten çıkarıldığı öğrenildi. Cemas Döküm Sanayi’nde ise işçi çıkarılacağına ilişkin duyumlar, çalışanlar arasında tedirginliğe neden oldu. Her iki fabrikadaki gelişmeler, yürüyüş boyunca sık sık gündeme geldi. Emek ve eğitim sendikalarının organize ettiği yürüyüşte, “Yaşasın 1 Mayıs” ve “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” gibi sloganlar atıldı.

OLAYSIZ BİR DAĞILIM

Sloganlar atan grup, etkinlik sonunda olaysız bir şekilde dağıldı. Kırşehir’deki bu yürüyüş, işçi hakları konusundaki hassasiyetleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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