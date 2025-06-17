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Kırşehir’de 2 Kızıl Şahin Tedavi Edildi

KEDİKTEN BULUNAN ŞAHİNLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kırşehir’de bir köyde yaşayan bir vatandaş, tarlasında bulduğu iki kızıl şahini bitkin halde teslim etti. Olay, Karahıdır köyünde gerçekleşti. Bu kişinin, tarlasında halsiz ve zayıf durumda olan kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırdığı bildirildi.

KIZIL ŞAHİNLERİN DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

Ekipler, kızıl şahinleri Kırşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirdi. Burada yapılan ön müdahalelerde fiziksel yaralanmanın olmadığı, ancak kuşların uzun süre aç ve susuz kaldığı tespit edildi. Kızıl şahinlerin, rehabilitasyon süreçlerinin sona ermesinin ardından tekrar doğal yaşamlarına bırakılacağı öğrenildi.

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