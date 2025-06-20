Kırşehir’de 43 Bin 543 Öğrenci Karnelerini Aldı

YAZ TATİLİNE GİRİŞ

Kırşehir’de 222 okulda toplam 43 bin 543 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline adım attı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, bu kutlamanın düzenlendiği Kırşehir 30 Ağustos Zafer İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini takdim etti.

ÖĞRENCİLERİ TAVSİYELERLE DOLDURDU

Vali Demiryürek, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri için öğrencilere iyi dileklerde bulundu. “Dinlenin, kitap okuyun ve oyun oynayın” diyerek çocuklara keyifli bir tatil geçirmelerini önerdi. Karne dağıtımının bitiminde ise, Demiryürek ve katılımcılar okul bahçesinde öğrenci ve ailelerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.