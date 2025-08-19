Kırşehir’de 5 köy için su yatırımı

YATIRIMLAR VE İHALELER HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Kırşehir’de, 5 köydeki kollektör yapım ve su terfi hattı ihaleleri ile 7 milyon 290 bin liralık su yatırımı gerçekleştiriliyor. İl Genel Meclis Başkan Vekili Emrah Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, köylerin talep ve ihtiyaçlarına yönelik çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Su ve altyapı sorunlarının çözümüne yönelik yapılan yatırımlar, köylere daha kaliteli su ulaştırmak amacı taşıyor.

KOLEKTÖR VE SU TERFİ HATLARININ HAZIRLANMASI

Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği ile birlikte Hashöyük ve Sıdıklı Darboğaz köylerinin kollektör yapım ihalesinin yanı sıra, Kurtbeli, Yeniyapan, Kocabey ve Güzler köylerinin su terfi hattı ihalesinin başarıyla tamamlandığını ifade etti. Bu projelerin toplam maliyetinin 7 milyon 290 bin lira olduğunu aktaran Doğan, “Bu yatırım ile köylerimizde suyun daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaşabilmesi için yeni hatlar döşenecek, mevcut altyapı yenilenecek” dedi.

SU KALİTESİNİN ARTIRILMASI VE HİZMET KALİTESİ

Doğan, yeni terfi hatlarının, suyun yüksek kesimlere güvenli bir şekilde taşınarak depo ve şebekelere ulaşmasını sağlamak için yapıldığını vurguladı. Bu sayede hem içme suyu kalitesinin artış göstereceği hem de yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçileceği belirtiliyor. “Hedefimiz, her bir köyümüzde yaşam kalitesini yükseltmek ve su gibi en temel ihtiyacı güvenle karşılamak. Hizmet yolunda durmak yok, çalışmaya devam” şeklinde ifadeler kullandı.