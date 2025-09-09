Kırşehir’de 5 Şüpheli Yakalandı

JANDARMA UYGULAMASI SONUCU 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kırşehir’de gerçekleştirilen jandarma uygulamasında, ruhsatsız silah bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı köylerde önleyici kolluk devriyesi etkinliği çerçevesinde bir dizi kontrol gerçekleştirdi.

ARACINDA RUHSATSIZ SİLAH BULUNDU

Yapılan uygulamalar sırasında durdurulan bir araçta gerçekleştirilen aramada, arka koltukta bir pompalı tüfek, 4 fişek ve bir tabanca tespit edildi. Aynı bölgede şüpheli hareketler sergileyen 4 kişinin üst aramalarında ise toplamda 3 tabanca ve 413 fişek ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Elde edilen silah ve fişeklere el koyan jandarma ekipleri, 5 şüpheli hakkında hem adli hem de idari işlem başlattı.