Kırşehir’de 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

KIRŞEHİR’DE DÜZENLENEN OPERASYONUN DETAYLARI

Kırşehir’de gerçekleştirilen bir operasyonda “galericilik faaliyeti” adı altında yağma, tefecilik ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı. Bu takip sonucunda belirlenen 15 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sırasında M.T, O.T, R.A, B.A, H.E, N.K, S.B, C.S. ve Ö.Ö. isimli zanlılar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 221 tabanca fişeği, 2 şarjör, 6 milyon lira değerinde 15 adet senet ve fotokopileri, 158 adet araç satış sözleşmesi, alacak verecek yazılı not defteri ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve daha sonra Kırşehir Adliyesi’ne sevk edildi.

KAPSAMLI SUÇLAMALAR VE YAPILAN FAALİYETLER

Zanlıların, “galericilik faaliyeti” yaparak tefecilik gerçekleştirdikleri ve organize şekilde çalışarak fahiş fiyatlarla vadeli araç alım satımı yaptıkları kaydedildi. Bu kişiler, ödeme sorunları ile karşılaştıklarında baskı, darp ve tehdit ile senetlerin tahsilatını sağladıkları ve araçları gasbetmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor.