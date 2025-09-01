Kırşehir’de Adli Yıl Açılışı Yapıldı

ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

Kırşehir’de adli yıl, düzenlenen bir törenle başladı. Tören, Kırşehir Adliyesi bahçesinde gerçekleştirildi ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Kırşehir Baro Başkanlığı’nın çelengi Atatürk büstüne sunuldu. Adli yıl açılış etkinliği, saygı duruşu ile başlayıp İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

HUKUKUN VE ADALETİN TEKİLLİĞİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, hukukun ve adaletin sağlanması için emek veren tüm personele teşekkür etti. Başsavcı Ener, adaletin gecikmeksizin tecelli ettiği ve toplumun yargıya güveninin sarsılmaz şekilde tesis edildiği huzurlu bir adli yıl olmasını diledi. Ayrıca, tüm emeklerin olumlu sonuçlar doğuracağı bir dönem olmasını umut etti.

HUKUK FAKÜLTELERİ VE AVUKATLARIN DURUMU

Kırşehir Baro Başkanı İsa Dağıstan ise, hukuk fakültelerinde kontenjanların azaltılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ayrıca, avukatların ekonomik standartlarının geliştirilmesine dair beklentilerini ifade etti.