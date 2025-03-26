Kırşehir’de Aile Çalıştayı Düzenlendi

KIRŞEHİR’DE AİLE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kırşehir’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Ailemiz geleceğimiz’ sloganıyla Aile Çalıştayı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı çerçevesinde Valiliğin koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Konan katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

AİLE YILININ TEMELLERİ ATILDI

Toplantıda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, Aile Yılı’nın ailenin güçlendirilmesi ve korunması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Programda, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi, aile tanımının netleştirilmesi, kültürel değerlerin, geleneklerin ve ahlaki ilkelerin nesillere aktarımı konuları ele alındı.

Ayrıca, teknolojik gelişmelerin yol açtığı dijital bağımlılık, bireyler arası iletişimin azalması, tüketim odaklı yaşam anlayışının insanları yalnızlaştırması ve kültürel ile ahlaki değerlerin bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde yozlaştırılması konularında da tartışmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Aile Yılı çalışmaları aracılığıyla aileyi merkeze alan politikalarla sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile bireyleri arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve toplumda aile bilincinin artırılması amaçlanıyor.