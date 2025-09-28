Kırşehir’de Akrabalarını Bıçaklayan Ö.K. Gözaltına Alındı

Olayın Gelişimi

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, bir süre önce soy ismini değiştiren 37 yaşındaki Ö.K. ile 71 yaşındaki annesi A.Ö. ve 71 yaşındaki babası N.Ö. arasında bir tartışma gerçekleşti. Tartışmanın daha da büyümesi sonucunda, Ö.K. evde anne ve babasına bıçakla saldırdı.

Tartışmanın Büyümesi

Olayın ardından, evin önünde karşılaştığı akrabalarından F.B. ve N.G.’yi de bıçakla yaralayan Ö.K., bu saldırıları gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşmadı. İhbar üzerine çok geçmeden sağlık ve jandarma ekipleri olay mahalline intikal etti ve incelemelerini başlattı. Ekipler, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Yaralı akrabalar ise en kısa sürede sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.K. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.