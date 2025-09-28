Gündem

Kırşehir’de Akrabalarını Bıçaklayan Ö.K. Gözaltına Alındı

kirsehir-de-akrabalarini-bicaklayan-o-k-gozaltina-alindi

Olayın Gelişimi

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde, bir süre önce soy ismini değiştiren 37 yaşındaki Ö.K. ile 71 yaşındaki annesi A.Ö. ve 71 yaşındaki babası N.Ö. arasında bir tartışma gerçekleşti. Tartışmanın daha da büyümesi sonucunda, Ö.K. evde anne ve babasına bıçakla saldırdı.

Tartışmanın Büyümesi

Olayın ardından, evin önünde karşılaştığı akrabalarından F.B. ve N.G.’yi de bıçakla yaralayan Ö.K., bu saldırıları gerçekleştirdikten sonra olay yerinden uzaklaşmadı. İhbar üzerine çok geçmeden sağlık ve jandarma ekipleri olay mahalline intikal etti ve incelemelerini başlattı. Ekipler, zanlının anne ve babasının yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Yaralı akrabalar ise en kısa sürede sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.K. gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü ve işlemlerine devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorumlu Obası’nda Yeşilay Gönüllüleri Buluştu

Çorumlu Obası'nda düzenlenen etkinlikte, Genç Yeşilay gönüllülerine bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verildi ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi üzerinde duruldu.
Gündem

Tedesco’nun Fenerbahçe’den Ayrılması Kontrat Detayları Açıklandı

Fenerbahçe'de art arda yaşanan puan kayıpları ve takımın performansının eleştirilmesinin ardından, teknik direktör Domenico Tedesco'nun sözleşmesindeki tazminat detayları gün yüzüne çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.