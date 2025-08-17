Kırşehir’de Anma Programı Düzenlendi

KIRŞEHİR’DE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Kırşehir’de, 17 Ağustos 1999 tarihli Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği gerçekleştirildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan bildirime göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu ve Marmara Depremi konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan İl AFAD Müdürü Uğur Olgun, afet bilincini daima canlı tutmanın, birlikte öğrenmenin ve geleceğe daha güvenle bakmanın gerekliliğini vurguladı. Olgun, “Her bir vatandaşın bilinçli, bilgili ve hazırlıklı olması can kayıplarının önlenmesinde hayati önem taşıyor” diyerek, afet riski azaltma ve müdahale çalışmalarının paydaş kurumlarla sürdürülmekte olduğunu belirtti.

Olgun, toplumu bilinçlendirme amacıyla gönüllülük faaliyetlerinin yanı sıra toplumun her kesimini kapsayan farkındalık eğitimlerinin ve tatbikatların sürdürüleceğini kaydetti. Ayrıca, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler ile tüm afet şehitlerini rahmetle anarak, yakınlarına sabır diledi.