Kırşehir’de Araç Sigortası Dolandırıcılığı Yapıldı

KIRŞEHİR VE GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Kırşehir ve Gaziantep’te araç sigortası dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şahıstan 3’ü tutuklandı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık olaylarına karşı kapsamlı bir çalışma yürüttü.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ AÇIKLANDI

Bu çalışma çerçevesinde Kırşehir’de faaliyet gösteren bir iş yeri aracılığıyla araç sigortası işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesap bilgilerine rızaları dışında erişim sağlandığı belirlendi. Ekipler, şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para transferi yaparak dolandırıcılık suçu işlediğini tespit etti.

Kırşehir ve Gaziantep’te çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan M.K, H.Ş, Ö.K, C.D, H.K. ve İ.Ş, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Aramalarda, 7 cep telefonu, 6 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash bellek ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıstan C.D, H.K. ve İ.Ş, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K. ve H.Ş. ise ifadelerinin ardından özgürlüklerine kavuştu.