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Kırşehir’de Ay Yıldız Kafe Açıldı

KAFENİN AÇILIŞI VE PROJENİN HEDEFLERİ

Kırşehir’de, hükümlüler tarafından üretilen gıda ürünlerinin satışının yapılacağı “Ay Yıldız Kafe” yeni hizmete girdi. Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından gerçekleştirilen bu proje, kurum bahçesinde hayata geçirilen kafeterya ve restoran ile hükümlülerin ürettiği ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu girişim, aynı zamanda yeni bir iş olanağı sağlamayı hedefliyor.

AY YILDIZ KAFE’NİN HİZMETLERİ

Ay Yıldız Kafe’de, hükümlüler tarafından hazırlanan yeni nesil kahve çeşitleri ile yaz günlerine özel soğuk içeceklerin yanı sıra, modern tatlıların sunulduğu bir mekan hazırlanıyor. Ayrıca, kafeterya; oyun parkı, dinlenme alanları, uygun fiyatları ve güvenilir hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Kafe, 08.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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