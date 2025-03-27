Kırşehir’de Bayram Öncesi Alışveriş Yoğunluğu

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ ESNAFTA HAREKETLİLİK

Kırşehir’de Ramazan Bayramı yaklaşırken esnafta önemli bir alışveriş hareketliliği görülüyor. Bayram şekeri ve kolonya satıcıları, müşteri taleplerine yönelik fiyatlarda indirim yaparken, terzilerde de yoğun bir iş temposu hakim. Uzun yıllardır terzilik yapan Levent Çalışır, bayram döneminde işlerin artış gösterdiğini ve bu nedenle gece mesaisine geçtiklerini dile getiriyor. Çalışır, “Bayram haftası yoğunluk oluyor. Özellikle alınan kıyafetlerde bayram tadilatı yapıyoruz. Hazır kıyafetlerde tadilat yaparken çoğu zamanda özel kesim kıyafetler dikiyoruz,” diye ekliyor.

ALIM GÜCÜ DİKKATE ALINIYOR

Ramazan Bayramı alışverişlerinin vazgeçilmezlerinden olan kolonya, çikolata ve şekerler esnaf tarafından yapılan indirimlerle süsleniyor. Kolonya ve şeker satıcısı Mehmet Vatanuğruna, ekonomik durumları göz önüne alarak indirim yapma kararı aldıklarını ifade etti. Vatanuğruna, “Ramazan ayı durgun geçti. İşlerimiz bayramın yaklaşmasıyla birlikte artış gösterdi. Vatandaşların bayram alışverişlerini rahat yapabilmeleri için bizlerde onları destekliyoruz. Herkesin kolonya ve şeker alması için indirim uyguladık,” şeklinde konuşuyor.

İFTAR SONRASI ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU

Şehirde özellikle iftar saatinin ardından alışverişlerde önemli bir yoğunluk yaşanıyor. Ramazan Bayramı’nın heyecanı ve hazırlıkları, Kırşehir’deki esnafın yüzünü güldürüyor.