Kırşehir’de bıçak bileyicileri çalışıyor

BICAK BILEYICILERINDE YOĞUNLUK BAŞLADI

Kırşehir’deki bıçak bileyicileri, Kurban Bayramı’na yaklaşırken yoğun bir mesaiye girdi. Tarihi Uzun Çarşı’nın en hareketli noktalarından birinde, baba Cemal İşeri ve oğlu Murat İşeri birlikte çalışarak, vatandaşların bayram hazırlıklarına destek sağlıyor. Yıllardır bu sanat dalında beraber emek veren baba ve oğul, işlerinin yoğunluğunun arttığını ifade ediyor.

BABA-OĞUL BİRLİKTELİĞİ

Cemal İşeri, oğlu Murat ile birlikte çalışmanın verdiği mutluluğu dile getirirken, Murat İşeri ise vatandaşların bıçaklarını arife gününden önce getirmelerin önemine dikkat çekiyor. “Son gün gelen yoğunlukla herkesin işini yetiştirmek zor oluyor. Vatandaşlarımız erken davranırsa hem biz daha rahat çalışırız hem de onlar işlerini son dakikaya bırakmamış olurlar” diyor. Murat, bayram öncesinde işlerin açıldığını belirterek, “Babama erken gelip dükkanımızı açıyoruz. Yoğunluğa kalmadan işlerimizi bitirmek istiyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.