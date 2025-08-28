Kırşehir’de Bıçaklama Olayı Gerçekleşti

GÜVENLİK KAMERASINDAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Kırşehir’de Furkan Düzgün (24), husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Olay, 23 Ağustos’ta saat 23.30 sıralarında Bağbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti. Husumetli olduğu bildirilen E.Ç. ile Furkan Düzgün arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada E.Ç., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Düzgün’e saldırdı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın ardından çevredekilerin 112’yi aramasıyla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Düzgün, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzgün kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis, bu olayla ilgili olarak şüpheli E.Ç.’yi gözaltına aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ışığında, E.Ç. ile arkadaşlık ilişkisi olduğu belirlenen H.K. de yakalandı. Her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve burada tutuklandı.

KARELERDE YAŞANAN KORKUNÇ ANLAR

Ayrıca, Furkan Düzgün’ün öldürüldüğü kavganın güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Bu görüntülerde, tartışmanın başlaması ve kavganın büyüyerek Düzgün’ün yere düştükten sonra bıçaklanması anları gözler önüne serildi.