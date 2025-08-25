Kırşehir’de Bıçaklama Olayı, İki Şüpheli Tutuklandı

KIRŞEHİR’DE KANLI TARTIŞMA

Kırşehir’de bir gencin bıçaklanarak hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili şüpheli ve arkadaşının tutuklandığı bildirildi. Olay, Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.D. (18) ve E.Ç. (24) arasında daha önceki bir husumetten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma büyüdükçe E.Ç., F.D.’yi bıçakladı ve genç ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, F.D.’yi hastaneye kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen F.D. yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri, olayın ardından E.Ç.’yi gözaltına aldı ve adliyeye sevk etti. Soruşturma devam ederken, E.Ç.’nin olay yerinde bulunan ve arkadaş olduğu belirlenen H.K. de gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve yapılan incelemeler sonucunda, her iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu olay, Kırşehir’de yaşanan bir başka üzücü ve şiddet dolu olay olarak kayıtlara geçti.