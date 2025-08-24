Kırşehir’de Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Kırşehir’de yaşanan bir vakada, husumetli iki genç arasında çıkan tartışma trajik bir şekilde sonuçlandı. Bağbaşı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, 24 yaşındaki E.Ç. ile 18 yaşındaki F.D. arasında bir tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce, E.Ç. yanındaki ekmek bıçağıyla F.D.’yi bıçakladı.

Yerel Müdahale ve Sonrası

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı durumda olan F.D., sağlık ekiplerinin acil müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam hayatını kaybetti.

Şüphelinin Yakalanması

Cinayetin şüphelisi olan E.Ç. polis tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan soruşturma ise devam ediyor.