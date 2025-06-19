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Kırşehir’de Canlı Hayvan Pazarı Kapatıldı

KIRŞEHİR’DE ŞAP HASTALIĞI VAKALARI

Kırşehir’de tespit edilen şap hastalığı vakaları sebebiyle Kırşehir Ticaret Borsası’na ait canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı. Kırşehir Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada, “Borsamıza ait canlı hayvan pazarı, ilimizde görülen şap hastalığı sebebiyle ikinci bir açıklamaya kadar geçici olarak kapatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, resmi siteler ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmadıkça haber ve söylentilere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Alınan kararın, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yapıldığı ve geçici olduğu belirtildi. Süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı da kaydedildi.

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