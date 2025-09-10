Kırşehir’de ÇKS Başvuruları Başladı

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞLADI

Kırşehir’de 2026 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül tarihi ile birlikte başlamış durumda. Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, kayıtlarını yenilemeyen çiftçilere seslenerek, “desteklemelerden faydalanabilmeleri için süreci aksatmadan kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor” diye vurguladı. 2025 yılı hasat döneminin sona erdiğini belirten Başkan Toprak, bu yıl meydana gelen don olayları, kuraklık ve diğer küresel olumsuzluklar nedeniyle rekoltede ciddi düşüşler kaydedildiğini ifade etti. 2025 yılının ürün bazında çiftçilere büyük kayıplarla kapandığını aktardı.

İKLİMSEL SORUNLAR ÜRÜNÜ ETKİLEDİ

Toprak yaptığı açıklamada, “2025 yılında Kırşehir’de arpa, buğday ve mercimek üretimi önceki yıllara göre fazla ekildi ancak istenilen verim alınamadı” dedi. Özellikle yıl boyunca devam eden iklimsel sorunlar, ürün kalitesini ve miktarını olumsuz etkiledi. Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması adına, 2026 yılı için umutlarını yağışların bol olmasına bağladıklarını ifade etti. Ayrıca, “Yeni üretim sezonu öncesi kayıtlarını güncellemeyen çiftçiler, devlet desteklerinden ve tarımsal sigorta imkanlarından yararlanamayacak” uyarısını yaptı.

ÇİFTÇİLERİ ZİRAAT ODASI’NA DAVET ETTİ

Toprak, tüm üreticileri en kısa sürede Ziraat Odası’na davet ederek, “Bütün hasatlar tamamlandı. Beklenen rekolte, don olayı ve küresel ısınma nedeniyle büyük düşüşler yaşandı. 2025 yılı zararla kapatıldı. 2026 yılında beklentimiz yağışların çok olması” diye belirtti. Bu sürecin, üreticilerin geleceklerini etkileyebileceği önemli bir konu olduğunu kaydetti.