Kırşehir’de ‘Dara’ Denetimi Başladı

DARA DENETİMİ BAŞLATILDI

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, tatlılarda ‘dara’ denetimi uygulaması başlattı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tatlı satan işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, tatlıların yer aldığı kapların ağırlıklarının ürün gramajından düşürülüp düşürülmediğini kontrol ediyor.

DENETİM SÜRECİ VE AMACI

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, gerçekleştirilen denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Güner, “Biz, Ticaret Bakanlığı olarak tüketici hakları kapsamında yaptığımız denetimlerden bir tanesini tatlı işletmelerimize, yani baklavacılarımıza yönelik gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde, tatlıların konulduğu kapların ağırlığının, ürünün gramajına yansıtılıp yansıtılmadığını inceliyoruz. Biz buna dara düşülmesi diyoruz” dedi. Denetim sürecinde kapların hassas terazilere konularak gramajı ölçülüyor ve ardından terazi sıfırlanıyor. Tatlılar kaplara konulduktan sonra gramaj denetimleri yapılıyor. Güner, hem işletmeleri uyardıklarını hem de uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda idari işlem uyguladıklarını belirtti.

TATLI İŞLETMECİLERİN YORUMU

Tatlı işletmecisi İbrahim Cenkci, yapılan denetimlere katkı sağladığını ifade etti. Bunun yanında fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek amacıyla il genelinde yapılan denetimlerde, Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam 390 işletmede 62 bin 49 ürün denetime tabi tutuldu.