Kırşehir’de Destek Açıklaması Yapıldı

KIRŞEHİR’DE DESTEK AÇIKLAMASI

Kırşehir’de, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Kırşehir Kudüs Platformu’nun öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok vatandaş Cacabey Meydanı’nda bir araya geldi. Katılımcılar, yanlarında Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyarak, çeşitli sloganlar attı.

Genç İHH Kırşehir Teşkilat Başkanı Tahir Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze’deki soykırımın dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı ve sivil halka yönelik ablukanın giderek ağırlaştığını aktardı. Ersoy, en önemli adımın “Gazze’ye insani koridor” açılması olduğunu belirterek, “Herkesin buna destek vermesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, “Gazze’deki ablukanın kaldırılması için acil çalışma yapılmalıdır. 44 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen Küresel Sumud Filosu, Türkiye’nin liderliğinde bir konsorsiyum olarak BM nezaretinde Gazze’ye ulaştırılmalıdır. Acil insani yardım karadan ve havadan götürülmelidir” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN TEHDİDİ VE ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Tahir Ersoy, İsrail’in yalnızca Filistinliler için değil, tüm insanlık için bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Program, dua edilmesi ile son buldu.