Kırşehir’de Dolandırıcı Kuyumcu Tutuklandı

ALTI AYRI TUTUKLAMA VE İNCELEME SÜRECİ

Kırşehir’de “altın adam” olarak bilinen kuyumcu, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili olarak başlatılan bir soruşturma sonucunda tutuklandı. Eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Kent merkezinde faaliyet yürüten A.D. Mücevherat’ın bir süredir kapalı kalması, kamuoyunda çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasına yol açtı. İş yerinin kepenklerinde “Kısa bir mola, pazartesi görüşmek dileğiyle” yazısının asılı kalması dikkat çekti.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN BAŞLATILAN İNCELEME

İşletmenin sahiplerine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu. Yaklaşık 16 kişi, mağdur olduklarını belirterek şikayette bulundu. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili incelemelere başladı ve söz konusu iş yerinde arama gerçekleştirildi. Polis nezaretinde kepenkleri açılan iş yerinde tutanak tutuldu ve bazı evraklar ile malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ VE CEZAEVİNE GÖNDERİLMESİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yargı süreci sonrasında A.D., Kırşehir kapalı cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, dolandırıcılık iddialarına yönelik devam eden bir soruşturmanın parçası olarak değerlendiriliyor.