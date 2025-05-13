Kırşehir’de Dolandırıcılara Operasyon: 3 Tutuklama

KİŞİSEL VERİLERİ HEDEF ALAN DOLANDIRICILIK OPERASYONU

Kırşehir kent merkezinde gerçekleştirilen bir soruşturma çerçevesinde, araç sigortası yapmayı isteyen vatandaşların hesap bilgilerine izinsiz ulaşan bir dolandırıcılık çetesi ortaya çıkarıldı. Bu çeteye yönelik yapılan operasyonda, Gaziantep’te de bağlantıları bulunuyor.

BASKINLAR VE EL KONULAN MALZEMELER

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık teknik takibi sonucunda, şüphelilerin mağdurların hesaplarından şirketle bağlantılı kişilere para transferi yaptığı belirlendi. Düzenlenen baskınlarda Kırşehir ve Gaziantep’te 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash bellek ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi için ise adli kontrol kararı verildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka ilgili kurumlardan teyit almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.