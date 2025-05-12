Kırşehir’de Dolandırıcılara Operasyon: 3 Tutuklama

İZİNSİZ HESAP BİLGİLERİNE ULAŞIM

Kırşehir’deki kent merkezinde yürütülen bir soruşturma sırasında, araç sigortası işlemi yapmak isteyen kişilerin hesap bilgilerine izinsiz erişim sağlandığı ortaya çıktı. Adana’da uzantıları bulunan bir dolandırıcılık çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİP SONUCU BASKINLAR DÜZENLENDİ

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu altında, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin 6 aylık teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin, mağdurların hesaplarından para aktarımında bulunduğu belirlendi. Kırşehir ve Gaziantep şehirlerinde yapılan baskınlarda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 flash bellek ele geçirildi.

TUTUKLAMALAR VE UYARILAR

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı ve 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşlara kişisel bilgilerini paylaşmadan önce mutlaka ilgili kurumdan teyit almaları gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.