Kırşehir’de Dolandırıcılık Davası Sonucu

DOLANDIRICILIK OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Kırşehir’de kendilerini polis olarak tanıtıp emekli bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Kentin merkezinde yaşayan E.M. isimli kadını telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, E.M.’ye evindeki ziynet eşyaları ile paralarına, bir soruşturmanın aydınlatılması için “polise teslim etmesi” gerektiğini söyledi.

EMEKLİ KADINDAN BÜYÜK MEBLADA DOLANDIRILMA

Bunun üzerine E.M., evine gelen dolandırıcıya yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerinde altın ve parasını teslim etti. Dolandırıldığını fark eden kadın, durumu derhal polise bildirdi. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Ardından Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda şüpheliler N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. yakalanarak Kırşehir’e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da 691 Suriyeli Ülkesine Döndü

Adana'da 691 Suriyeli, iç savaştan sonra ülkelerine geri dönmek için Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nden otobüslerle yola çıktı. Dönüş süreci güvenli bir şekilde yapıldı.
Kahramanmaraş’ta Tüfekle Vurulan Çocuk Öldü

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 15 yaşındaki E.K., evdeki arkadaşı B.S.'yi tüfekle yanlışlıkla vurdu. B.S. hayatını kaybetti; olayla ilgili soruşturma açıldı.

