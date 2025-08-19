Kırşehir’de Dolandırıcılık Olayı Gerçekleşti

DOLANDIRICILARIN TUTUKLANMASI

Kırşehir’de kendilerini polis olarak tanıtıp, emekli bir kadını 1 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayda gözaltında bulunan şüphelilerden 3’ü mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

OLAYIN GERİ PLANI VE DOLANDIRMA TAKTİĞİ

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’de yaşayan E.M. adlı kadını telefonla arayan bir dolandırıcı, kendini polis olarak tanıtıyor. Arayan kişi, kadının ziynet eşyaları ve paralarının bir hırsızlık olayında kullanıldığını belirterek, bu eşyaların incelenmesi için teslim edilmesi gerektiğini iletiyor. Eve gelen dolandırıcı, kadından yaklaşık 1 milyon 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı alıyor. E.M., dolandırıldığını fark ettikten sonra durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

POLİSİN HIZLI MÜDAHALESİ VE OPERASYON

İhbar üzerine Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve telefon kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirliyor. Ardından Antalya, Yozgat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, N.E., E.K., İ.A., B.E. ve C.A. isimli 5 şüpheliyi gözaltına alıp Kırşehir’e getiriyor. Emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden N.E., İ.A. ve C.A. tutuklanırken, diğer 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.