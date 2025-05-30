Kırşehir’de Dron ile Arama Tatbikatı Yapıldı

AFAD’DAN KIRŞEHİR’DE DRON İLE KAYIP ARAMA YARIŞMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Kırşehir’de gerçekleştirilen “İnsansız Hava Aracı ile Arazide Kayıp Arama Yarışması”, aynı zamanda bir sınıf tatbikatı işlevi görmekte. Etkinlikte, insansız hava araçlarının afet yönetimindeki fonksiyonu test edilirken, bu teknolojik yöntemlerin sahada nasıl kullanıldığı da gözler önüne serildi. Afad Başkanı Ali Hamza Pehlivan, yarışmanın formatının etkili teknoloji kullanımını amaçladığını belirterek, “Özellikle kayıp kişi ve canlıların bulunmasında İHA’lar önemli avantajlar sağlıyor. 81 ilimizde termal özelliklere sahip drone’larımız bulunuyor. Toplam drone sayımız 170’e ulaştı. Ayrıca aktif olarak çeşitli İHA sistemlerini de kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TATBİKAT SIRASINDA YENİ ADIMLAR ATILACAK

Pehlivan, AFAD’ın şimdiye kadar 570 personeli drone pilotu olarak eğitip sertifikalandırdığını, bu yetkinliğin sahada müdahale yeteneğine katkı sunduğunu belirtti. Yarışma süresince tespit edilen eksikliklerin yerinde değerlendirildiğini ve buna bağlı olarak yeni adımlar atılacağını duyurdu. Afet yönetiminde “hazırlık, müdahale ve iyileştirme” aşamalarını benimsediklerini vurgulayan Pehlivan, bu yaklaşımın 12. Kalkınma Planı çerçevesinde oluşturulan Türkiye Afet Yönetim Stratejisi ile uyumlu olduğunu aktardı.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA GELİŞİM

Pehlivan, afet bölgelerinde yapay zeka teknolojilerinden de yararlanılacağını ve drone sistemlerinin sürekli güncellenerek değerlendirileceğini sözlerine ekledi. “Toplamda 43 farklı araç ve gereç kullanıyoruz. Bunların 17’sini yerlileştirdik ve millileştirdik. Bu süreçte Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN ve HAVELSAN gibi kurumlarla iş birliği içindeyiz” diye konuştu. AFAD, teknoloji destekli afet yönetiminde yerli ve milli kaynaklarla oluşturduğu kapasiteyi her geçen gün artırarak, olası afetlere daha hazırlıklı hale gelmeyi hedefliyor. Kırşehir’de düzenlenen tatbikat yarışmasında Antalya, Afyon ve Samsun illerinin ekipleri arama kurtarma faaliyetlerinde ilk üçe girdi.