Kırşehir’de Düğün Denetimlerinde 3 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR’DE DÜĞÜN DENETİMLERİ YAPILDI

Kırşehir’de yapılan düğün denetimlerinde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silah atılmaması ile ilgili yapılan uyarıları dikkate almayan kişilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN SILAHLAR

Merkeze bağlı köylerde, önleyici kolluk devriyesi kapsamındaki denetimlerde 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan F.C, I.E. ve A.B.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.