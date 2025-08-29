Haberler

Kırşehir’de Düğün Denetimlerinde 3 Kişi Yakalandı

KIRŞEHİR’DE DÜĞÜN DENETİMLERİ YAPILDI

Kırşehir’de yapılan düğün denetimlerinde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde silah atılmaması ile ilgili yapılan uyarıları dikkate almayan kişilerin tespit edilmesi için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

DENETİMLERDE ELE GEÇİRİLEN SILAHLAR

Merkeze bağlı köylerde, önleyici kolluk devriyesi kapsamındaki denetimlerde 1 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek ele geçirildi. Düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan F.C, I.E. ve A.B.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

