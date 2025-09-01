Kırşehir’de Düğünlerde Silah Kullanıldı

DÜĞÜN EĞLENCELERİNDE SİLAHLI ATEŞ AÇMAK

Kırşehir’de, düğünlerde havaya ateş açan 3 kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler esnasında yakalandı. Bu olay sonrası adli ve idari işlemler başlatıldı.

JANDARMA DENETİMLERİ

İl Jandarma Komutanlığı, kent merkezi ve bağlı köylerdeki düğün törenlerinde silahla ateş açılmasını engellemek için denetim yaptı. Önleyici kolluk devriyesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, havaya ateş eden F.C., I.E. ve A.B.A. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

YAKALAMA SONUCU ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerlerinde ve olay yerinde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 şarjör ve 24 fişek bulundu.