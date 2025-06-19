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Kırşehir’de Emniyet Kemeri Eğitimi Yapıldı

EMNİYET KEMERİ KULLANIMI VURGULANDI

Kırşehir’de, simülasyon aracına binen vatandaşlar, olası trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının önemini deneyimliyor. İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak için Cacabey Meydanı’nda tırı ziyaret eden vatandaşları simülasyon aracıyla buluşturdu.

VATANDAŞLAR TRAFİK KAZALARINI DENİYOR

Simülasyon aracı ile vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemi ile aracın devrilmesi durumundaki senaryoyu deneyimliyor. Bu uygulama, vatandaşların trafik güvenliği bilincini artırmayı amaçlıyor. Ayrıca, polisler, emniyet kemeri başta olmak üzere trafik kuralları ve işaretlerine uyulması konusunda bilgi veriyor.

BROŞÜRLER DAĞITILIYOR

Eğitimlerin yanı sıra, polisler vatandaşlara broşürler dağıtarak emniyet kemeri kullanımı hakkında bilinçlendirme yapıyor. Bu tür etkinlikler, toplumsal trafik güvenliği bilincinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

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