Kırşehir’de Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleşti

ETKİNLİĞİN DETAYLARI

Kırşehir’de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kırşehir Valiliği tarafından başlatılan “Kırşehir’de Nefes Alan, Kırşehir’e Nefes Veriyor” projesi çerçevesinde 1000 fidan toprakla buluştu. Kent merkezindeki Kındam mevkisinde, İsviçre Tut Elimi Derneği gönüllüleri ve bağışçılarının katkılarıyla oluşturulan hatıra ormanında, Vali Murat Sefa Demiryürek, protokol üyeleri ve öğrenciler, fidanları dikerek suladı.

VALİ’NDEN AÇIKLAMALAR

Vali Demiryürek, “Valiliğimizce başlattığımız proje kapsamında bugün sevgili çocuklarımız, gönüllülerimiz ve kıymetli gençlerimizle 1000 fidan dikimi gerçekleştirdik. Toprakla buluşturduğumuz fidanların geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. Bu etkinlik, çevre duyarlılığının artırılması ve doğaya katkıda bulunulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.