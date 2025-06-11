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Kırşehir’de Firari Hükümlü Yakalandı

YETKİLİ EKİPLERDEN BAŞARILI OPERASYON

Kırşehir’de, 57 ayrı suç kaydı bulunan firari bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunan şahıslar üzerinde çalışma başlattı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Ordu’nun Fatsa ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve 57 dosya kaydı bulunan K.Y.’nin Boztepe ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Şahsın yeri belirlendikten sonra operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü başarıyla yakaladı. K.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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