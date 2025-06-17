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Kırşehir’de Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir’de “konut ve eklentilerinden yağma” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı olan kişilerin yakalanması için aktif bir çalışma başlattı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takip sonucunda, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “konut ve eklentilerinden yağma” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan A.U.’nun Kırşehir’e gelerek gizlendiği belirlendi. Jandarma ekipleri, tespit ettikleri adrese operasyon düzenleyerek A.U.’yu yakaladı. Hükümlü, jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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