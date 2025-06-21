Kırşehir’de Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARI HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir’de kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki aranan kişilerin yakalanması amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi.

HAKIMIZDA SUÇ KAYDI BULUNUYORDU

Ankara Caddesi’nde uygulama yapan çarşı ve mahalle bekçileri, “hükümlü ve tutuklunun kaçması” ile “gece vakti silahlı yağma” suçlarından 10 yıl hapis cezası bulunan İ.G’yi gözaltına aldı. Hükümlünün toplam 16 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan işlemlerin ardından İ.G, cezaevine teslim edildi.