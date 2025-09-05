Kırşehir’de Hırdavat Dükkanında Yangın

KIRŞEHİR’DE YANGIN OLAYI

Kırşehir’in tarihi Uzun Çarşısı’ndaki bir hırdavat dükkanında yangın meydana geldi. Yangında 1 kişi hafif yaralandı. Yangının çıkışı, Uzun Çarşı içerisinde yer alan hırdavat dükkanında gerçekleşti. İddialara göre, boya ve tinerin bir araya gelmesiyle çıkan yangın, kısa süre içinde dükkanın dış kısmına da sıçradı.

PANİĞE NEDEN OLAN PATLAMALAR

Yangın anında yaşanan küçük çaplı patlamalar, çevredeki insanlar arasında panik yarattı. Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına zamanında müdahale etti ve alevlerin çevredeki dükkanlara sıçramasını engelledi. Yangın kontrol altına alınırken, olayda hafif yaralanan H.Y., sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi edilmeye alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İtfaiye ekipleri, yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları yaparken, yangının çıkış sebebi ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Yangının detayları ve etkileri üzerine yetkililer çalışmalara devam ediyor.