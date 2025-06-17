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Kırşehir’de Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

FİRARİ HÜKMÜNLÜ YAKALANDI

Kırşehir’de “konut ve eklentilerinden yağma” suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yakalama kararı olan şahısların bulunmasına yönelik bir çalışma başlattı.

YAKALAMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “konut ve eklentilerinden yağma” suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası alan A.U.’nun Kırşehir’e gelerek gizlendiği belirlendi. Jandarma, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla A.U.’yu yakaladı. İşlemlerinin ardından A.U. cezaevine teslim edildi.

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