Kırşehir’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir’de, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Ankara Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kontroller sırasında İ.G. isimli şahsın gözaltına alınmasını sağladı. Şahıs, ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ ile ‘Gece Vakti Silahlı Yağma’ suçlarından aranan bir kişi olarak kayıtlarda yer alıyor.

SUÇ KAYITLARI BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve GBT sorgusunda, İ.G.’nin ayrıca 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan bu şahıs, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.