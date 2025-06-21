Haberler

Kırşehir’de Hükümlü Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Kırşehir’de, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Ankara Caddesi üzerinde gerçekleştirilen kontroller sırasında İ.G. isimli şahsın gözaltına alınmasını sağladı. Şahıs, ‘Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması’ ile ‘Gece Vakti Silahlı Yağma’ suçlarından aranan bir kişi olarak kayıtlarda yer alıyor.

SUÇ KAYITLARI BELİRLENDİ

Gerçekleştirilen kimlik kontrolü ve GBT sorgusunda, İ.G.’nin ayrıca 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan bu şahıs, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilerek Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
Haberler

İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.