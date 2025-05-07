Kırşehir’de İşçi Toprak Altında Kaldı

İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Kırşehir’de, kanalizasyon çukuruna bağlantı yapmak üzere giren işçi Ramazan Atalay (53), üzerine yığılma gerçekleşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, saat 16.00 civarında Akpınar ilçesinde yaşandı. Akpınar Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nde görevli Atalay, kazdığı kanalizasyon çukurunda bağlantı yapmak için içeri girdi. Ne yazık ki, üzerine toprak yığılması olayı gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Birkaç vatandaşın yardımıyla toprak altından çıkarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, Atalay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İÇİN MORG ALEVİNE GÖNDERİLDİ

Ramazan Atalay’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi. 25 yıldır Akpınar Belediyesi’nde çalışan Atalay’ın ölümü ile ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.