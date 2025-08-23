Haberler

Kırşehir’de Jandarma Ekipleri Toplandı

TOPLANTI DÜZENLENDİ

Kırşehir’de jandarma ekipleri, 44 köy ve mahalle muhtarı ile bir toplantı gerçekleştirdi. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın düzenlediği bu organizasyon, Mucur Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Toplantının ana gündem maddeleri, asayiş ve huzur konularını kapsıyordu.

ALINACAK TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarına karşı alınacak önlemler üzerinde duruldu. Bunun yanı sıra düğünlerde silahla ateş etme durumu, aile içi ve kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, söz konusu konularla ilgili birlikte gerçekleştirilebilecek çalışmalar da değerlendirildi.

MUHTARLARIN KATILIMIYLE GERÇEKLEŞTİ

Toplantıya, çeşitli bölgelerden 44 köy ve mahalle muhtarı katıldı. Bu buluşma, yerel güvenliğin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

