Kırşehir’de Jandarma Tevrat Ele Geçirdi

JANDARMA KONTROLÜNDE TARİHİ TEVRAT YAKALANDI

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol kontrol uygulamasında, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması bir Tevrat ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akpınar-Ankara karayolunda bir yol kontrolü gerçekleştirdi.

YOL KONTROLÜNDE BULUNTULAR

Bu kontrol sırasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, deri üzerine yazılmış ve üzeri ile içi sembol ve desenlerle süslenmiş bir el yazması Tevrat ortaya çıktı. 1300’lü yıllara ait olduğu değerlendirilen tarihi eserle ilgili olarak araç sürücüsü H.K. ve yolcu S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldığı öğrenildi.

TEVRAT MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen tarihi Tevrat, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildiriliyor.