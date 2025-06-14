Kırşehir’de Jandarma Töreni Gerçekleşti

KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Kırşehir’de Jandarma Teşkilatı’nın 186. yıl dönümü için özel bir tören gerçekleştirildi. Tören, Cacabey Meydanı’nda düzenlendi ve burada İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

GÜNÜN ÖNEMİ VE ANLAMINA YÖNELİK KONUŞMA

Jandarma Genel Komutanlığı’nın tarihçesi okunduktan sonra, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirildi. Törenin devamında, Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı tarafından tüfekli bir gösteri yapıldı.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Törene, jandarma personelleri ve aileleri yoğun bir katılım gösterdi. Açılan stantlar ziyaret edilerek etkinlik daha da hareketlendi.