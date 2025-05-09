Kırşehir’de Jeotermal Kaynak İhalesi Yapılacak

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA İHALESİ YAPILACAK

Kırşehir’de, jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihale süreci başlatılıyor. Kırşehir İl Özel Encümeni Başkanlığı’nın bu konudaki ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanmış durumda.

MUCUR İLÇESİNDE İHALE YAPILACAK

Mucur ilçesindeki belirlenen bir alanda, jeotermal kaynak arama ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihale edilerek aramaya açılacak. Bu ihale için muhammen bedel 1 milyon 200 bin 30 lira 24 kuruş olarak belirlenmişken, geçici teminat bedeli 36 bin lira 91 kuruş olarak belirleniyor. Ayrıca, ihale 29 Mayıs’ta Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.