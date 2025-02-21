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Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Ton Ele Geçirildi

kirsehir-de-kacak-tutun-operasyonu-3-ton-ele-gecirildi

YOL KONTROL NOKTASINDA GÖZALTI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy yol kavşağı yakınındaki yol kontrol noktasında, Malatya’dan Ankara’ya sevkiyat yaptığı değerlendirilen Y.E.K. (33) idaresindeki tırı durdurdu.

KİMYASAL UNSURLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilo kıyılmış kaçak tütün bulundu. Olayla ilgili olarak sürücü Y.E.K. gözaltına alındı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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