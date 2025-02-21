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Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

kirsehir-de-kacak-tutun-operasyonu-yapildi

YOL KONTROLÜNDE KAÇAK Tütün Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ortaköy yol kavşağı civarındaki yol kontrol noktasında, Malatya’dan Ankara’ya sevkiyat yaptığı düşünülen Y.E.K. (33) idaresindeki tırı durdurdu.

KAÇAK TÜTÜN MİKTARI VE DEĞERİ

Yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 420 bin TL olan 3 ton 35 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü Y.E.K., İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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