Kırşehir’de Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

DEPOLARDAKİ OPERASYONUN DETAYLARI

Kırşehir’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 1344 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Bu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına zarar veren sahte ve kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelere yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

GÖZALTI VE SÜREÇ

Bu kapsamda, kent merkezindeki bir depoya düzenlenen operasyonda, ele geçirilen 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ile birlikte, operasyonda gözaltına alınan K.D’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.