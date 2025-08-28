Haberler

Kırşehir’de Kaçak Ürünler Ele Geçirildi

DEPOLARDAKİ KAÇAK ÜRÜNLERİN ELE GEÇİRİLMESİ

Kırşehir’de gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda 1344 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi. Yapılan baskında 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığı açısından risk taşıyan sahte ve kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan kişilere karşı bir çalışma başlattı.

YÜRÜTÜLEN OPERASYON VE GÖZALTINA ALMA

Bu çalışmalar çerçevesinde, kentin merkezinde bulunan bir depoya yapılan operasyonda belirtilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan K.D’nin emniyetteki işlemleri şu anda devam ediyor.

2 Yaşındaki Çocuk Zehirlenerek Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de 2 yaşındaki bir çocuk, yerde bulduğu fare zehrini yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Aydın’da Etkinlikte Kahramanlar Anlatıldı

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri mini öğrenciler, milli mücadele kahramanlarının mezarları ve müzelerini ziyaret ederek tarihsel bilincini güçlendirdi.

