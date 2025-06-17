Kırşehir’de Kamp Başladı, Polonya Yolda

KAMP SÜRECİ BAŞLADI

Ampute A Milli Futbol Takımı, 17-26 Haziran tarihleri arasında Kırşehir’de kamp yapıyor ve Polonya’da düzenlenecek uluslararası turnuva için hazırlıklarını sürdürüyor. Kamp, Kırşehir Belediyesi ve iş insanı Mustafa Düger’in destekleriyle Kırköy’de başladı ve hazırlık çalışmaları Ahi Stadyumu’nda yapılıyor.

TEKNİK DİREKTÖR İSMAİL TEMİZ’DEN AÇIKLAMALAR

Ampute A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, “Geçen yıl genç milli takım kampı yapmıştık. Ahiler kentini sporcularımız çok sevdiler. İkinci bir kampı ise A Millilerimizle yapmak istedik. İş insanı Mustafa Düger ve Kırşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kırşehir’de 17-26 Haziran tarihleri arasında yapacağımız kampımızı başlatmış olduk. Buradan sonraki etapta Polonya’da bir turnuvamız olacak. Bu Türkiye, Polonya, Japonya, İngiltere ve Fas olmak üzere turnuva gerçekleştirilecek. Oradan geldikten sonra Azerbaycan’da ikili kampımız olacak. Daha sonra da bu senenin lig finalini uluslar ligiyle yapacağız ve Trabzon’da uluslar ligini oynayacağız. 2026 yılında Kosta Rika’da olacak olan Dünya Şampiyonası’na da hazırlıklarımız başlamış olacak. İngiltere, Fas kolay takımlar değil. Bizim için keyifli bir turnuva olacak. Genç jenerasyonla katılacağımız turnuvaya, tecrübeli ağabeyleri de eşlik edecekler. 26 Haziran’da Kırşehir’den ayrılıp Ankara’ya gideceğiz ve oradan da Polonya’ya uçuş yapacağız” şeklinde konuştu.

KAPTAN ÖMER GÜLERYÜZ’DEN HEDEF ÖZGÜVENİ

Ampute A Milli Futbol Takımı Kaptanı Ömer Güleryüz, “Kırşehir’de bugün itibariyle kampımız başladı. İlk antrenmanımızı gerçekleştiriyoruz. Polonya’da Euro Cup’a katılacağız. Zorlu rakiplerimiz var. Ona göre burada bir hazırlık süreci geçirip ona göre önlemlerimizi alacağız. Her zamanki gibi bayrağımızı en yükseklere çıkartacağımıza inanıyorum. Buraya 14 sporcu, 7 tane de teknik ekiple geldik. 10 gün sonra maçlara çıkacağımız için taktik ve teknik antrenmanlarımızı tamamlayıp yola koyulacağız. Dünyada bu işi yapan en iyi ülke biziz. Bunu da son 5-6 senedir de kanıtladığımızı düşünüyorum. Herkes bizden çekiniyor ve korkuyor. Bu korkuyu dünyadaki bütün takımlara verdik. Böyle de devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

TUNCAY EFE HANKULU’NDAN ÜST DÜZEY HEDEF

A Milli Futbol Takımı futbolcusu Tuncay Efe Hankulu da, “Milli takıma katıldığım için çok mutluyum. Önceki sene genç milli takımla geldiğimiz Kırşehir’e bu sene de A Milli takımımızla gelerek kampımıza başladık. Benim kendime belirlediğim hedeflerim var. İnşallah o hedeflerime de milli takımla yüksele yüksele başaracağım. Hedefim ise en iyisi olmak. Biz zaten ampute takımının en iyisiyiz. Polonya’dan da kupayla birlikte ayrılacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Milli takım, 26 Haziran’da kampı bitirip, Ankara’ya geçecek ve oradan da Polonya’ya hareket edecek.