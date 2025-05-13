Kırşehir’de Kamyonet Yangını Meydana Geldi

KAMYONET ALEV ALEV YANDI

Kırşehir’de sabah saatlerinde hareket halindeyken vites kutusu arızası nedeniyle yangın çıkan bir kamyonet tamamen yandı. Sürücü, alevleri fark ettikten sonra son anda kendini dışarı atmayı başardı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yangın, Ahi Evran Mahallesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, süt taşıyan transit kamyonetten birden dumanlar yükselmeye başladı. Vites kutusundaki arıza sonucunda aracın motor kısmında alevler çıktı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Kısa sürede alevlerin sardığı kamyonetten sürücü dışarı çıkarak canını kurtardı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına hızlı bir şekilde müdahale edildi. Yangın söndürüldükten sonra kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayı gözlemleyen Bekir Kendirli, “Sabah saatlerinde evimizin yanında bir patlama sesi duyduk. Korktuk, bir araç yanıyordu. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti ve büyük bir faciaya sebep olmadan yangın söndürüldü” açıklamasını yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yangın anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde aracın aniden durması, şoförün panikle dışarı çıkması ve ardından alevlerin yükselmesi net bir şekilde görüldü. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.