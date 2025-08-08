Kırşehir’de Konser Düzenlendi, İlgiyi Çekti

KONSER ORGANİZASYONU

Kırşehir’de, Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali çerçevesinde TRT sanatçıları ve konukların katıldığı bir açık hava konseri gerçekleştirildi. Cacabey Meydanı’nda yapılan bu etkinlikte İsmail Altunsaray, Uğur Önür, Umut Sülünoğlu, Zeynep Cihan, Mustafa Kemal Şimşek ve Reyhan Ediş sahne aldı.

Kırşehirliler, konsere yoğun ilgi göstererek sanatçıların seslendirdiği türkülere coşkuyla eşlik etti. Gecede “Bozkırın Tezenesi” olarak tanınan halk ozanı Neşet Ertaş ile babası Muharrem Ertaş, Hacı Taşan ve Çekiç Ali’nin sevilen eserlerinin yanı sıra birçok geleneksel parça da seslendirildi.

MÜZİK YAYINI VE TEŞEKKÜR

TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan konserin ardından Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, katılımcılara hediye takdim ederek, saz ve ses sanatçılarıyla organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.