Kırşehir’de Müzik Okulu İçin Protokol

MÜZİK ORTAOKULU İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Kırşehir’de 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde açılması planlanan “Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu” için işbirliği protokolü imzalandı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen törenle protokolü imzaladı. Vali Demiryürek, bu protokolün “akademik gelişime, eğitime ve şehre hayırlı” olmasını diledi.

EĞİTİM HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME

Bu protokol çerçevesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KAEÜ, eğitim hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, eğitim programlarının geliştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması için işbirliği ve koordinasyon sağlayacak. KAEÜ, müzik alanında eğitim verecek okulda akademisyenler görevlendirerek, Türk müziği alanında çeşitli eğitimler, seminerler, çalıştaylar, konserler, konferanslar ve proje atölyeleri gerçekleştirecek.

Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu’nun tanıtım ve gelişimi amacıyla ortak etkinlikler de düzenlenecek. Bu titiz çalışma ile öğrencilerin müzik alanındaki yetenekleri geliştirilerek, eğitim kalitesinin artırılması hedefleniyor.